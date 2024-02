Quattro auto in fiamme in un parcheggio a Santa Maria del Soccorso

Quattro autovetture sono andate a fuoco in un parcheggio adiacente alla stazione della metro di Santa Maria del Soccorso. E' successo intorno alle 22 di sabato 10 febbraio.

Il rogo è stato segnalato tramite una chiamata al NUE 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, insieme ai vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme.

Al momento non sono ancora note le cause dell'incendio, che ha distrutto quattro veicoli. Le indagini sono in corso.