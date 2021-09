Incendio sulla Salaria: auto e furgone in fiamme, traffico in tilt

Un'auto ed un furgone in fiamme sulla via Salaria, nella zona di Villa Ada bassa. Questo quanto ha comportato la chiusura di una strada con inevitabili risentimenti alla circolazione stradale. L'incendio è divampato intorno alle 8:20 di venerdì mattina ed ha interessato due veicoli, un'auto ed un furgone, che hanno preso fuoco all'altezza di un distributore di carburante.

All'altezza dell'incrocio fra la Salaria, direzione Raccordo Anulare, e via Alfredo Catalani sono intervenuti la polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiuso un tratto di strada per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri pesanti sono state le ripercussioni al traffico, in orario di punta con auto ferme in coda da viale Somalia all'innesto della Tangenziale e di viale del Foro Italico.

Incendio auto a Centocelle

Incendio auto che segue quanto accaduto la notte di mercoledì a Centocelle, in particolare in via degli Olivi dove sono state due le vetture andate distrutte in seguito ad un incendio, una Fiat Panda ed una Renault.