Auto rubata data alle fiamme, indagano i carabinieri

Hanno rubato un'auto nel pomeriggio per poi bruciarla nella notte. L'incendio è divampato intorno alle 22:30 di lunedì sera a Torrespaccata, in una strada adiacente a un terreno incolto. Le fiamme hanno distrutto la vettura.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Appio a intervenire in via Fancelli assieme ai vigili del fuoco. Spento l'incendio dai pompieri, l'auto andata carbonizzata è risultata rubata nel pomeriggio stesso.

Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per capire se sia stata usata per commettere qualche reato.