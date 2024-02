Auto incendiata nella notte, era stata rubata a Roma nord. Indagano i carabinieri

Un'auto è stata data alle fiamme nella notte in zona San Cesareo, in provincia di Roma. Ad accorgersi del rogo, intorno alle 22:30 del 14 febbraio, è stato un passante che camminava in via della Macchiarella. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Vicino alla vettura, una Fiat Grande Punto, non sarebbero stati trovati acceleranti o inneschi visibili, eppure i sospetti sull'incendio ci sono. L'auto, infatti, era stata rubata due giorni prima a Roma nord. Il proprietario ne aveva denunciato il furto. Ieri la notizia dell'incendio. Chi indaga non esclude che la Fiat sia stata rubata, utilizzata e poi data alle fiamme.