Incendio al Muro Torto: auto rubata prende fuoco in marcia

Ha preso fuoco mentre stava marciando. Attimi di apprensione da parte del conducente dell'auto, risultata poi rubata. Sceso dalla macchina si è dileguato prima dell'arrivo dei soccorsi. L'incendio stanotte sul Muro Torto, direzione Termini.

Sono state le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 3:30 della notte in viale del Muro Torto, all'altezza della prima curva in direzione piazzale del Brasile per un veicolo andato a fuoco.

Da accertamenti l’auto è risultata rubata, per cui gli agenti intervenuti hanno provveduto a sequestrarla. Indagini in corso per risalire all'uomo che si trovava alla guida della macchina rubata al momento dell'incendio.

Incendio auto a Casal Bruciato

Gli stessi caschi bianchi, del IV gruppo Tiburtino, erano invece intervenuti intorno alle 22:30 a Casal Bruciato per l'incendio di una Fiat Panda vecchio modello distrutta poi dalle fiamme in via Alberto Bergamini.