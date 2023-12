VIDEO | Prima l'incendio, poi l'esplosione: auto in fiamme sulla Roma-Fiumicino

Prima il fumo, poi l'incendio. Infine l'esplosione. Apprensione lunedì pomeriggio in autostrada dove un'auto è stata distrutta dalle fiamme.

Sono stati i vigili del fuoco e la polizia stradale a intervenire nel tardo pomeriggio di lunedì 11 dicembre sull'A91 Roma-Fiumicino, direzione Grande raccordo anulare. Sceso il conducente dalla vettura una volta notato il fumo, la macchina ha preso fuoco nel tratto compreso fra via del Cappellaccio - zona Magliana - e l'innesto del Gra.

A documentare l'apprensione un video, postato da un automobilista in transito su welcome to favelas nel quale si vede la vettura avvotla in una palla da fuoco esplodere a causa dell'incendio.

Spente le fiamme, nessuno è rimasto ferito.