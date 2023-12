Auto in fiamme sul raccordo: rallentamenti tra Roma Fiumicino e via del Mare

Caos sul grande raccordo anulare. Un'auto in fiamme all'altezza della via del Mare ha causato non pochi disagi. Le fiamme sono divampate poco prima delle 12. In pochi minuti si sono formate code tra la Roma Fiumicino e l'uscita via del Mare.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas. Regolato il traffico e domato l'incendio, le auto hanno ripreso a marciare con una riduzione di carreggiata, con inevitabili rallentamenti vista la quantità di auto in transito.