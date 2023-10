Incendio sul Raccordo anulare: Smart distrutta dalle fiamme

L'incendio e la colonna di fumo nero visibile alle migliaia di automobilisti in transito sul Grande raccordo anulare. Il rogo ha interessato un'auto, distrutta dalle fiamme mentre procedeva sulla carreggiata esterna dell'A90, altezza uscita via Nomentana.

L'intervento di vigili del fuoco e polizia stradale intorno alle 8:30 di giovedì mattina, in orario di punta d'ingresso in città. L'incendio ha interessato una Smart, accostata sulla corsia d'emergenza il rogo ha preso forza rapidamente distruggendo la citycar. Nessuno è rimasto ferito.

Al fine di consentire l'intervento dei pompieri e per ragioni di sicurezza è stata temporaneamente chiusa la prima corsia di marcia. Inevitabili le code, con traffico rallentato tra la dirmazione Roma Nord e la Nomentana. Code anche sulla carreggiata interna, causa curiosi, fra l'uscita Prenestina e lo svincolo 11.

