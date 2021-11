Incendio sul Raccordo Anulare: auto distrutta dalle fiamme

Un'auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare nonostante la pioggia battente. Questa la scena che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito in carreggiata esterna all'altezza dell'uscita 29 via del Mare (km 56) poco dopo le 13:00 di oggi, lunedì 8 novembre.

Accortosi delle fiamme divampate sulla vettura che stava conducento l'automobilista è riuscito a scendere dalla stessa prima che venisse avvolta dall'incendio. Sul posto sono quindi intervenuti, assieme al personale Anas ed alla polizia stradale, i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Interdetto temporaneamente il transito veicolare lo stesso è stato poi ripristinato con la circolazione tornata progressivamente alla normalità.