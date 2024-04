Incendio sul raccordo anulare: Fiat Panda carbonizzata dalle fiamme

Completamente carbonizzata. Una Fiat Panda vecchio modello distrutta da un incendio sul Grande raccordo anulare di Roma. Le fiamme sono divampate mentre il conducente dell'utilitaria procedeva in carreggiata esterna.

L'intervento dei soccorsi poco prima delle 14:00 di oggi - mercoledì 3 aprile - nel tratto di A90 compreso fra lo svincolo 33 Casal Lumbroso e l'uscita 33 via della Pisana, direzione autostrada A91 Roma-Fiumicino. Notato il fumo fuoriuscire dal cofano motore l'automobilista ha accostato la Panda in corsia di emergenza. Le fiamme hanno poi distrutto la macchina.

Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio assieme al personale Anas e agli agenti della polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità con traffico intenso e code tra via Aurelia e via della Pisana in direzione Appia.