Incendio a Prati: tre auto in fiamme sul lungotevere

L'intervento di vigili del fuoco e polizia in via dei Cosmati

Le auto in fiamme in via dei Cosmati (foto Welcome to Favelas).

Incendio a Prati dove sono andate a fuoco tre auto. Le fiamme sono divampate giovedì sera poco distante dal lungotevere dei Mellini.

L'intervento dei vigili del fuoco in via dei Cosmati per "incendio auto". Intervenuti con una squadra le fiamme divampate da una vettura, hanno poi interessato altre due macchine in sosta vicine. Spento il rogo dai pompieri, accertamenti in corso sulle cause dell'incendio da parte degli agenti del Commissariato Borgo di polizia.