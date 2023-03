Incendiate 16 auto di Poste Italiane: il rogo rivendicato dagli anarchici

Arriva la rivendicazione anarchica per il rogo appiccato a 16 auto di Poste Italiane in un parcheggio di via Palmiro Togliatti.

La lettera di rivendicazione dell'attacco incendiario è comparsa domenica su diversi blog che fanno riferimento alla galassia anarchica: "Salutiamo il 150esimo giorno di sciopero della fame del nostro fratello e compagno Alfredo Cospito - si legge - regalandoci la gioia di attaccare con il fuoco le infrastrutture dello stato Italiano, nello specifico abbiamo incendiato 16 macchine di proprietà delle Poste Italiane".

Il rogo, come detto, è stato appiccato poco dopo le 3 della notte tra venerdì e sabato all'altezza del civico 1505. Le macchine erano parcheggiate proprio davanti alla sede delle Poste, nell'area esterna recintata. Le operazioni di spegnimento sono durate diverso tempo e le fiamme, molto violente, hanno completamente distrutto le auto.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato gli accertamenti. A fine gennaio sempre gli anarchici avevano rivendicato un altro rogo, questa volta di alcuni veicoli parcheggiati nella sede Telecom di via Val di Lanzo, zona Conca d'Oro.