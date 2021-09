Incendio a Portonaccio: tre auto in fiamme

/ Via Tancredi Cartella

Incendio mercoledì sera a Portonaccio dove hanno preso fuoco tre auto in sosta. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:30 del 15 settembre in via Tancredi Cartella richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende le fiamme sarebbero divampate da una Alfa Romeo 159 parcheggiata sulla strada del Municipio Tiburtino con le stesse che hanno poi coinvolte altre due vetture. Spente le fiamme dai pompieri l'Alfa è andata distrutta, danneggiate le altre due vetture: una Fiat Panda ed una Fiat Multipa.

Da accertare le cause dell'incendio, sul posto non sarebbero state trovate evidenti tracce di dolo. Ascoltati i proprietari, gli stessi hanno riferito agli agenti delle Polizia intervenuti di non aver subito minacce o altro.