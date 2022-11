Auto in fiamme sulla Pontina: code e traffico in ingresso a Roma

Code e traffico in ingresso nella Capitale dalla via Pontina a causa di un'auto in fiamme. L'incendio è divampato intorno alle 7:00 sulla carreggiata in direzione Nord, fra Castel Romano e Spinaceto.

Sul posto per spegnere l'incendio. sono intervenuti i vigili del fuoco con l'ausilio degli agenti della polizia municipale. Nessuno è rimasto ferito.

Blocco stradale sul raccordo anulare

Una mattinata di passione per gli automobilisti in ingresso in città quella di oggi, lunedì 7 novembre. Lunghe code si sono infatti registrate, oltre che sulla Pontina, anche sul raccordo anulare di Roma dove gli attivisti per l'ambiente alle 8:40 hanno bloccato il traffico in carreggiata esterna all'altezza dell'uscita di Boccea prima di essere allontanati dalla polizia dopo circa 10 minuti dal blitz.

Incidente via Newton

A congestionare il traffico mattutino anche un altro incidente, avvenuto intorno alle 7:30 su via Isacco Newton, in prossimità dello svincolo per l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Pesanti le ripercussioni alla viabilità con gli automobilisti letteralmente fermi nel traffico in attesa dell'intervento dei soccorritori sul luogo del sinistro.