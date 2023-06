Notte di fuoco al Pigneto: tre auto distrutte da un incendio

Notte di fuoco al Pigneto. L'incendio ha distrutto tre auto in sosta. Le fiamme sono divampate in via Alberto Da Giussano. Le tre vetture sono state carbonizzate.

Sono le 4:30 della notte fra giovedì e venerdì quando al 112 arriva la segnalazione di un incendio all'altezza del civico 62 della strada del V municipio, in prossimità di un bar e un negozio di telefonia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno poi spento l'incendio. Distrutte una Opel Corsa, una Jeep e una Smart, i pompieri hanno spento le fiamme prima che potessero propagarsi ai vicini esercizi commerciali.

Avvertiti i proprietari delle auto questi hanno riferito agli agenti delle volanti della polizia di non aver subito minacce. Restano da accertare le cause.