Notte di fuoco al Pigneto, quattro auto distrutte da un incendio. Indaga la polizia

Notte di fuoco al Pigneto dove un incendio ha distrutto quattro auto parcheggiate in via Gabrino Fondulo. Le fiamme sono scoppiate poco dopo l'una della notte scorsa. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto i vigili del fuoco e tre volanti della polizia di Stato.

Le fiamme hanno coinvolto un gabbiotto e quattro vetture, tutte "mangiate" dalle lingue di fuoco. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi, neanche la pista dolosa. L'area è stata bonificata.