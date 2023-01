Auto prende fuoco durante la marcia: abitacolo avvolto dalle fiamme

Un'auto ha preso fuoco lunedì pomeriggio in piazzale della Radio, zona Marconi. Al volante un uomo che si è accorto del fumo che usciva dal cofano e si è fermato giusto in tempo per evitare di ritrovarsi bloccato nell'abitacolo avvolto dalle fiamme.

Tutto è successo poco prima delle 16. A chiamare il 112 è stato l'automobilista, che si è fermato all'altezza del civico 17 ed è sceso dalla macchina pochi istanti prima che il rogo divampasse. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Marconi, che hanno messo in sicurezza la zona e deviato il traffico in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri, una volta raggiunta piazzale della Radio, hanno spento l'incendio nel giro di poco tempo. Al vaglio le cause. Il traffico è tornato regolare in zona non appena l'automobilista ha rimosso il mezzo, fortemente danneggiato.