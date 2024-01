Paura a piazzale Labicano: auto in fiamme, nessun ferito

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'automobile ha preso fuoco in pieno giorno, mercoledì 10 gennaio, a piazzale Labicano.

Secondo quanto si apprende, il rogo ha interessato un veicolo parcheggiato a bordo strada, poco prima delle 17, in uno dei momenti di maggiore traffico nella zona.

Sul posto è intervenuto il I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale insieme al VII Gruppo Appio, per mettere in sicurezza l'area e fluidificare la viabilità della zona. Una squadra dei vigili del fuoco ha domato le fiamme evitando il peggio. Non risultano feriti.