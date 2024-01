Brutto risveglio per i proprietari di due auto parcheggiate in piazza Balsamo Crivelli, a Casal Bruciato. Nella notte le vetture sono state coinvolte da un incendio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Secondo quanto appreso, le fiamme sarebbero scoppiate da un'auto per un probabile corto circuito per poi raggiungere una seconda vettura in sosta rimasta lievemente danneggiata.