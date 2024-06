Auto in fiamme all'Ostiense

Distrutta dalle fiamme. Un incendio ha interessato un'auto parcheggiata fra l'Ostiense e la Garbatella. La vettura è stata carbonizzata con la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Il rogo è divampato martedì mattina a bordo di una macchina che si trovava ferma in via Giulio Rocco, una traversa della via Ostiense senza uscita. L'incendio ha preso forza rapidamente richiedendo la chiusura temporanea della strada del VII municipio.

Spente le fiamme dai vigili del fuoco sul posto sono intervenuti gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale.