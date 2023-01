Incendio a Montesacro: auto in fiamme vicino ad una scuola

Ha preso fuoco in strada, poco distante dall'ingresso di una scuola gremita di studenti e genitori. L'incendio stamattina - mercoledì 11 gennaio - a Montesacro. Nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme sono divampate dal cofano di una Fiat Punto vecchio modello in transito su viale Camaro, direzione piazza Sempione, a poche decine di metri dal Plesso Don Bosco di piazza Monte Baldo. Spente le fiamme dai pompieri, sul posto per regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il traffico deviato sulla corsia di emergenza. Inevitabili le ripercussioni con la circolazione rallentata con code a partire da via Adamello.