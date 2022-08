Incendio nella notte: dieci auto in fiamme, ipotesi dolo

Un possibile incendio doloso. C'è anche questa ipotesi in relazione all'incendio divampato nel cuore della notte alla Magliana che ha interessato dieci auto regolarmente in sosta. Le fiamme poco dopo le 4:00 della notte fra il 17 e 18 agosto.

L'intervento dei vigili del fuoco in via Vaiano. Dieci le auto coinvolte dalle fiamme, con due vetture andate distrutte ed altre otto danneggiate. Restano da accertare le cause. Rintracciati i proprietari delle vetture interessate dall'incendio, questi hanno riferito agli agenti del commissariato Trastevere di polizia di non aver ricevuto minacce.

Domate le fiamme, in via Vaiano sono intervenuti gli uomini della polizia scientifica a caccia di elementi utili alle indagini. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Al momento la polizia non esclude nessuna ipotesi.