Notte di fuoco al parcheggio della stazione: in fiamme sei auto

Notte di fuoco al parcheggio della stazione ferroviaria dove un incendio ha distrutto cinque auto, danneggiandone una sesta. L'incendio è divampato la notte del 1 marzo nell'area di sosta dello scalo ferroviario di Maccarese, nel comune di Fiumicino.

L'intervento dei vigili del fuoco su viale dei Tre Denari. Sul posto i pompieri di Cerveteri hanno quindi estinto le fiamme dopo oltre un'ora. Da quanto si apprende l'incendio è divampato da una Volkswagen Touran (andata poi distrutta). Il rogo si è poi esteso alle vetture vicine. A rimanere carbonizzate una Peugeot 208, una Volkswagen Polo, una Opel Agila ed una Alfa Romeo Mito. Danneggiata nella parte anteriore anche un sesto veicolo, un Fiat Doblò.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fregene che non hanno trovato evidenti tracce di dolo o acceleranti. Indagini in corso da parte dei militari dell'arma che, in attesa della relazione dei vigili del fuoco, non escludono nessuna ipotesi, compreso il gesto doloso.