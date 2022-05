Incendio nella notte, distrutte tre auto: ipotesi pista dolosa

Non è esclusa l'ipotesi dolosa. I carabinieri indagano su un incendio che nella notte ha distrutto tre auto e denneggiato gravemente un autocarro. I fatti si sono consumati a Lavinio, in provincia di Roma, in via Amilcare Cipriani.

A dare l'allarme alcuni residenti che hanno notato le fiamme intorno alle due del mattino di lunedì 9 maggio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito. Al vaglio tutte le ipotesi.