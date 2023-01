Auto in fiamme, paura per mamma e figlio: l'incendio spento dai commercianti con gli estintori

A prestare i primi soccorsi con gli estintori dei loro negozi sono stati i commercianti della strada. Paura per mamma e figlio che si trovavano a bordo di una vettura che ha preso fuoco per cause in via di accertamento. L'incendio è divampato domenica a Lanuvio, comune della provincia romana.

In particolare a prendere fuoco è stata una Smart che percorreva via Gramsci alla cui guida c'era una 38enne assieme al figlio minorenne. Immediati i soccorsi dei cittadini e del personale della polizia locale in servizio in piazza che - con l'uso di 3 estintori forniti anche dai commercianti locali - hanno spento il fuoco sul veicolo. Apprensione ma nessuna conseguenza per mamma e figlio.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco ed i carabineiri di Genzano.