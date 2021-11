Auto distrutta da un incendio, non si esclude l'atto doloso

Potrebbe essere doloso l'incendio divampato stanotte ai Castelli Romani. Sono infatti in attesa della relazione dei vigili del fuoco i carabinieri intervenuti a Genzano di Roma dove sono divampate le fiamme. La richiesta d'intervento ai pompieri intorno alle 4:00 della notte fra il 25 ed il 26 novembre in via della Selva.

A prendere fuoco una Toyota Yaris di proprietà di una donna residente poco distante dal luogo dell'incendio. Spente le fiamme dai vigili del fuoco di Nemi sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Velletri che hanno poi ascoltato la proprietaria dell'utilitaria distrutta dall'incendio.

Sei auto in fiamme a Genzano di Roma

Sempre a Genzano di Roma, la notte dello scorso 18 novembre, andarono a fuoco sei vetture parcheggiate in via Don Annideo Pandolfi. A prendere fuoco in quel caso furono una Fiat Panda, una Toyota Corolla, un Fiat Doblò, una Renault Megane, una Smart Fortwo ed una Kia Picanto. Due incendi di auto avvenute nello stesso Comune dei Castelli Romani a distanza di poco più di una settimana. Il rogo di stanotte e quello della scorsa settimana non sarebbero collegati fra loro.

I militari dell'Arma che indagano su entrambi gli incendi stanno comunque proseguendo gli accertamenti per comprendere le cause dei due incendi ravvicinati che nel volgere di 8 giorni hanno portato alla distruzione di sette macchine.