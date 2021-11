Incendio nella notte: sei auto distrutte dalle fiamme, indagano i carabinieri

Una Fiat Panda, una Toyota Corolla, un Fiat Doblò, una Renault Megane, una Smart Fortwo ed una Kia Picanto. Sono i modelli delle sei auto distrutte da un incendio divampato nella notte ai Castelli Romani. Fiamme precedute da una piccola esplosione che hanno poi allarmato i residenti che hanno richiesto l'intervento ai soccorritori tramite il 112.

L'incendio è divampato la notte fra il 17 ed il 18 novembre in via Don Annideo Pandolfi, a Genzano di Roma. Allertato il NUE nella strada del Centro del Comune della provincia capitolina sono quindi intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione locale e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Velletri. Spente le fiamme dai pompieri, gli stessi hanno accertato come l'incendio sia divampato da una Fiat Panda con le fiamme che hanno poi interessato a catena cinque auto in sosta vicine.

Ascoltati i proprietari, restano da accertare le cause che hanno dato il via all'incendio, aspetto sul quale i militari dell'Arma, che indagano sull'accaduto in attesa della relazione dei vigili del fuoco, al momento non escludono nessuna ipotesi, fra le quali il gesto doloso. Accertamenti in corso per l'acquisizione delle eventuali immagini dell'incendio che potrebbero essere state registrate dalle videocamere di sicurezza delle abitazioni e degli esercizi commerciali della zona.