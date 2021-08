Vettura in fiamme nella Galleria Giovanni XXIII, automobilista intossicato

Paura nella Galleria Giovanni XXIII per un auto in fiamme. L'incendio è divampato nella prima serata di sabato a bordo di una Volkswagen Polo. Alla guida della vettura un uomo, rimasto lievemente intossicato e costretto alle cure dell'ospedale.

In particolare l'auto è andata a fuoco intorno alle 20:00 all'interno della galleria, direzione Foro Italico, altezza svincolo via Mario Fani con il conducente dell'auto che è poi stato trasportato per accertamenti al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice giallo.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Monte Mario, che hanno chiuso la strada per garantire la sicurezza dei veicoli in transito e agevolare l'intervento dei soccorsi. La galleria é stata riaperta al termine delle procedure di messa in sicurezza, chiuso temporaneamente solo l'ingresso da via Mario Fani.