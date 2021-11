Notte di fuoco a Fonte Meravigliosa: quattro auto distrutte dalle fiamme

Notte di fuoco a Fonte Meravigliosa dove è divampato un incendio che ha interessato alcune vetture in sosta. La richiesta d'intervento al 112 per un incendio di vetture poco dopo le 3:30 della notte fra il 3 ed il 4 novembre in via Antonio De Micheli.

Richiesto l'intervento al 112 nel quartiere residenziale sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dei commissariati Spinaceto ed Esposizione. Cinque le vetture coinvolte, quattro distrutte dal rogo ed una parzialmente danneggiata. Spento il rogo restano da comprendere le cause scatenanti con i pompieri a lavoro per comprendere quale sia stata la vettura da cui è partito l'incendio.

Ascoltati i proprietari delle vetture interessate dall'incendio sul caso indagano gli investigatori del Commissariato Esposizione di polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi.