Incendio a Fonte Meravigliosa: tre auto carbonizzate dalle fiamme

L'intervento dei vigili del fuoco in via Tommaso Arcidiacono

Sono andate distrutte in seguito ad un incendio. Tre vetture carbonizzate dopo essere state avvolte dalle fiamme a Fonte Meravigliosa, quartiere residenziale del IX Municipio Eur. La chiamata ai vigili del fuoco la notte fra lunedì e martedì in via Tommaso Arcidiacono.

Intervenuti sul posto pompieri hanno quindi domato le fiamme con le vetture interessate dal rogo andate distrutte. Restano da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.