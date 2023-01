Incendio sulla Flaminia: Smart distrutta dalle fiamme

Avvolta in una palla di fuoco è stata distrutta dalle fiamme. L'incendio è divampato mercoledì mattina sulla via Flaminia, a Roma Nord ed ha riguardato un'auto in transito in direzione Centro.

L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 9:00 all'altezza dell'incrocio fra via Valchetta Cartoni e la Flaminia, in zona Saxa Rubra. Accortosi delle fiamme scaturite dal cofano motore il conducente della Smart è sceso non riportando conseguenze.

Spente le fiamme dai pompieri, la citycar è andata completamente distrutta. Sul posto la polizia di Stato con l'ausilio degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.