Auto elettrica in fiamme sulla Passeggiata del Pincio

Un'auto in fiamme sotto gli occhi delle centinaia di turisti e romani che affollavano la Passeggiata del Pincio, in Centro Storico. L'incendio è divampato intorno alle 12:30 di oggi - martedì 10 gennaio - a due passi da piazza del Popolo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco (la 1/A) con l'ausilio di una autobotte.

Una volta in viale Gabriele D'Annunzio i pompieri del comando di via Genova hanno domato l'incendio che ha interessato una vettura in sosta con alimentazione elettrica. Nessuno è rimasto ferito.