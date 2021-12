Piromane nella notte, incendiate tre auto: incastrato dalle telecamere

Ha dato fuoco a tre auto ma è stato incastrato dalle telecamere che lo hanno ripreso mentre incendiava la vetture. Succede a Colleferro dove gli agenti del commissariato della provincia sud di Roma hanno risolto il mistero delle tre vetture incendiate in pieno centro urbano. Ad appiccare le fiamme un 37enne congolese che è stato individuato grazie a delle telecamere di videosorveglianza, il giorno stesso in cui l’amministrazione comunale ha annunciato l’arrivo di altre 50 telecamere su tutto il territorio proprio per prevenire i crimini.

L’incendio che ha distrutto tre auto nella zona subito dietro l’ospedale è avvenuto martedì 14 dicembre in piena notte e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed i poliziotti del locale commissariato agli ordini del vice questore Francesco Mainardi.

I poliziotti hanno poi acquisito le immagini da due diverse telecamere poste su via Leopardi dove era stata incendiata una Wolkswagen Passat e su corso Filippo Turati all’altezza di un distributore di sigarette. Le immagini di entrambe le telecamere hanno permesso di individuare come era vestita la persona che ha compiuto tali gesti, in particolare quella sul luogo del primo incendio e si è risaliti quindi al giovane congolese già “noto” ai poliziotti colleferrini.

Inoltre, nelle ore scorse, per rafforzare il quadro probatorio, è stato richiesto alla Procura di Velletri l’emissione di un decreto di perquisizione locale, avvenuta nella giornata di martedì presso la sua abitazione. Qui all’interno sono stati rinvenuti gli indumenti assolutamente compatibili con quelli indossati dall’autore degli incendi. È stata, altresì, rinvenuta una piccola dose di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale.