Auto in fiamme: danneggiata la vettura vicina

Auto in fiamme. L'incendio è divampato nella notte a Civitavecchia. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme prima che potessero propagarsi alle vetture vicine ma non hanno potuto evitare il danneggiamento di un'altra macchina.

L'allerta è scattata intorno alle 2:00 della notte fra domenica e lunedì in via Vincenzo Annovazzi, sotto le mura perimetrali dell'oratorio salesiano del comune della provincia romana. I pompieri di Civitavecchia hanno quindi estinto l'incendio. Restano da accertare le cause. Sul posto gli agenti della polizia di Stato. Nessuno è rimasto ferito.