Notte di fuoco: tre auto in fiamme in due strade vicine

Tre auto in fiamme in due strade parallele ma distanti qualche decina di metri. Sono i carabinieri ad indagare su due incendi divampati la sera di venerdì 17 settembre a Ciampino. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 22:00 prima da via Col di Lana e pochi minuti dopo dalla vicina via Isonzo.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme senza trovare evidenti tracce di dolo o innesti con le cause che hanno determinato gli incendi ancora in via di accertamento. Tre le auto andate a fuoco, una Audi A3 ed una Fiat 500 in via Isonzo ed una Fiat Tipo in via Col di Lana.

Ascoltati i proprietari delle vetture interessate dagli incendi, gli stessi hanno riferito ai carabinieri di non aver ricevuto minacce. Sugli incendi indagini da parte dei militari dell'Arma della tenenza di Ciampino che hanno acquisito le immagini video della zona a caccia di elementi utili alle investigazioni.