Auto in fiamme nella notte a Centocelle. Evacuata una palazzina

Quattro auto in fiamme a Centocelle. La segnalazione dell'incendio intorno alle 3:30 del mattino del 26 ottobre da diversi cittadini che hanno notato le fiamme in via degli Aceri, all'altezza con via delle Azalee.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Per permettere le manovre di spegnimento, una palazzina di cinque pianI è stata temporaneamente evacuata. Non sarebbero stati trovati innesci incendiari, ma nessuna pista è esclusa. Si indaga sulle cause del rogo.