Auto in fiamme nel parcheggio condominiale

Auto in fiamme a Castel Gandolfo, vicino a Roma. Incendio di autovetture questa mattina in un parcheggio condominiale aperto in via di Santo Spirito. In fiamme quattro auto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo. Non sono stati trovati inneschi e il rogo sembrerebbe di natura accidentale.

Le indagini sono in corso. Solamente le notte precedente, a Marino - altro comune lì vicino - un incendio in un garage condominiale ha richiesto l'evacuazione di 32 famiglie. In quel caso sono state nove le auto distrutte da un rogo.