Paura sulla A12, auto in fiamme al casello: salvata una donna

Un'auto è andata a fuoco al casello della A12 Roma-Civitavecchia. Al volante una ragazza che è scesa riuscendo a mettersi in salvo. La macchina, una Fiat Panda, è stata invece distrutta dal rogo. È quanto avvenuto intorno alle 15 di lunedì 29 aprile all'altezza del casello di Maccarese in direzione Civitavecchia.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cerveteri e la polizia stradale. I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme evitando che l'incendio non si propagasse all'intero casello. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ancora da chiarire le cause del rogo.