Incendio a Casaletto, auto in fiamme nella notte. Un testimone: "Ho sentito un paio di esplosioni"

Auto in fiamme nella notte a Casaletto e tanta paura tra i residenti del quartiere. La vettura è stata avvolta dalle fiamme poco prima delle due del mattino di giovedì 12 ottobre, all'altezza di via Pietro Capparoni. Le lingue di fuoco hanno anche danneggiato la tettoia di un vicino garage. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio in tempo, e la polizia di Stato. Ancora incerte le cause del rogo e nessuna pista è esclusa.

A raccontare quanto avvenuto è David D'Angelo, titolare del bar Caffettino al Casaletto che aveva appena chiuso il locale: "Stavo facendo i conti e chiudendo quando ho sentito un paio di esplosioni. Mi sono pure chiesto se fosse qualcuno con i petardi, ho girato l'angolo e ho visto le fiamme. Mi sono avvicinato perché la mia auto era attaccata e l'auto a fuoco, con le esplosioni, si era avvicinata di più. Mi sono messo a correre attaccato al muro, ho infilato le chiavi e sono partito a razzo. Dopodiché ho chiamato i soccorsi".

L'intervento è stato decisivo. "Il tetto del garage aveva iniziato a prendere fuoco con una velocità tale che dieci minuti più tardi avrebbe devastato tutti i garage collegati in serie. Grazie ai vigili del fuoco è andata bene. Bravi veramente".