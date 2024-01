Auto in fiamme davanti al mercato

Incendio a Casal Bruciato, davanti al mercato di piazza Smith. Le fiamme sono divampate venerdì sera da un'auto - una Fiat Panda vecchio modello - in sosta e hanno danneggiato le parte posteriore della vettura parcheggiata davanti.

Sono stati i vigili del fuoco a intervenire in via Alberto Bergamini, altezza via Tommaso Smith. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito. Restano da accertare le cause.

Il precedente

Sempre a Casal Bruciato, la notte dello scorso 3 gennaio, furono due le auto parcheggiate distrutte in seguito a un incendio. In quel caso le fiamme furono conseguenza di un contro circuito da una vettura parcheggiata in piazza Balsamo Crivelli.