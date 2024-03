Auto in fiamme in autostrada: traffico bloccato

Traffico congestionato in autostrada. Un'auto ha preso fuoco sull'A24 congestionando la viabilità. L'incendio sull'A24 Strada dei Parchi poco prima delle 12:30 di mercoledì 27 marzo.

La vettura ha preso fuoco per cause in via di accertamento mentre transitava all'altezza dello svincolo di Tivoli, direzione Teramo. Accostata la vettura e sceso dall'abitacolo il conducente, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso.

Al fine di permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco il traffico è rimasto bloccato. Lunghe code chilometriche dal casello Tivoli (km 13) all'uscita di Castel Madama (km 23,9).