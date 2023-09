Incendio in autostrada: fiamme dal vano motore, auto distrutta

Ha visto le fiamme sprigionarsi dal cofano motore e ha fatto appena in tempo a fermare l'auto sulla corsia di emergenza. Poi il rogo, che ha distrutto la vettura. L'incendio è divampato lunedì mattina in autostrada. Spento dai vigili del fuoco nessuno è rimasto ferito.

Sono stati i caschi rossi di Civitavecchia a intervenire alle 7:00 all'altezza del chilometro 59 dell'A12 Roma-Civitavecchia. Un automobilista di una utilitaria ha visto le fiamme provenire dal vino motore, è riuscito ad accostare e chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco accorsi immediatamente sul posto hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento ma la vettura era completamente avvolta dalle fiamme.

Estinto l'incendio e messa in sicurezza l'area, gli uomini della Bonifazi hanno scongiurato il pericolo d'incendio alle sterpaglie adiacenti. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.