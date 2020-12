Auto in fiamme nella notte, area messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Due auto in fiamme, una nella notte a Civitavecchia ed una stamattina a Prati. Il primo intervento dei vigili del fuoco Civitavecchia intorno alle 2:30 in via Fratelli Rossetti, in zona Campo dell'Oro, nel Comune aeroportuale della provincia di Roma.

Intervenuti sul posto i pompieri hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi ad altre autovetture in sosta nelle immediate vicinanze e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, da accertare le cause.

Incendio auto in via Crescenzio

Da Civitavecchia a Roma, scenario simile poco prima delle 8:00 di mercoledì mattina in via Crescenzio, a Prati, dove un veicolo ha preso fuoco all'altezza di via di Porta Castello per cause in via di accertamento.