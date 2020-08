Incendio in via Aurelia, le fiamme minacciano un vivaio e una baraccopoli

Incendio di sterpaglie sulla via Aurelia con le fiamme che stanno interessando anche un vivaio ed il campo rom de La Monachina. L'allerta ai soccorritori nel primo pomeriggio di martedì all'altezza di via della Monachina (km 12,500). Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di due autobotti e sei pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell'area.

Alta e intensa la colonna di fumo scaturita dall'incendio che ha richiesto la chiusura del tratto di strada interessato dalle fiamme in entrambi i sensi di marcia con i 'caschi bianchi' impegnati nelle deviazioni del traffico. Sul posto anche alla squadra boschiva dei pompieri di Fiumicino èd il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento).

Chiusa la via Aurelia causa incendio

Come informa anche Anas ad essere chiusa provvisoriamente è la carreggiata in direzione Civitavecchia della statale 1 “Aurelia” al chilometro 12,500 (Roma). Al momento è stata chiusa anche la rampa che dal GRA immette sulla strada statale “Aurelia” in direzione Civitavecchia.