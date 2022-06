Incendio a bordo strada: chiuso tratto della via Aurelia

Via Aurelia chiusa causa incendio. Vasto il fronte di fuoco che si è sviluppato sia in provincia di Viterbo che in provincia di Roma. La prima interdizione infatti è stata attuata del tratto di SS1 che attraversa la provincia della Tuscia all’altezza del chilometro 106.

Come informa Anas poco dopo stesso provvedimento è stato attuato sempre sulla strada statale 1, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 37 a Marina di San Nicola, frazione del comune di Ladispoli.

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Il traffico in direzione Grosseto viene deviato a Ladispoli Sud mentre in direzione Roma a Osteria Nuova.

Sul posto sono presenti i pompieri, le squadre Anas e la polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.