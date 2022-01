Incendio in un magazzino agricolo: a fuoco un centinaio di balle di fieno

Sabato sera di fuoco ad Artena, paese sui monti Lepini a sud di Roma. In una zona di campagna non lontana dal centro urbano, per cause ancora da chiarire, verso le 20 e 30 di sabato 8 gennaio è divampato un grande incendio in una struttura agricola in località Magnarozza.

A fuoco centinaia di balle di fieno

A bruciare un terreno con un centinaia di rotoballe di fieno. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Colleferro e i carabinieri. Al momento non sono note le cause dell’incendio. Sul posto si è registrata una temperatura altissima e le fiamme sono state visibili a centinaia di metri dal rogo. Fortunatamente non sono state coinvolte persone.