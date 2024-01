Negozio di abbigliamento distrutto da un incendio

Negozio di abbigliamento in fiamme in provincia di Roma. L'incendio è divampato intorno alle 11:00 di martedì mattina ad Artena, al civico 44 di piazza Galileo Galilei.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Colleferro e Palestrina con l'autobotte e il carro autoprotettori. Spente le fiamme, divampate nell'esercizio commerciale per cause ancora in via di accertamento, nessuna persona è rimasta ferita, né intossicata.

Le fiamme hanno completamente distrutto il locale, composto da cinque vetrine su piano stradale grande circa 100 metri quadrati.