Incendio nella notte, intossicati tre minorenni. Fra loro un bimbo di 8 anni

Paura nella notte ad Arsoli, piccolo comune della provincia nord est di Roma, dove a causa di un incendio sono rimasti intossicati tre minorenni, fra i quali un bimbo di 8 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:00 del 23 dicembre al piano terreno di una palazzina di piazza Amico D'Arsoli.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione di Camerata Nuova. Messi in salvo i tre minori, di età compresa fra gli 8 ed i 15 anni, sono stati trasportati in ospedale intossicati, a causa del fumo inalato dall'incendio divampato nella camera da letto dove stavano dormendo.

Assente la madre una cittadina nata in Congo, che era al lavoro, la donna è stata ascoltata dai militari dell'Arma. Da accertare le cause che hanno determinato l'incendio. Complicate le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell'area con i pompieri che hanno terminato l'intervento dopo cinque ore (alle 4:00 circa).