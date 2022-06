Incendio ad Ariccia, fiamme a ridosso della Nettunense: colonna di fumo nero si alza in cielo

Una colonna di fumo nero, intorno alle 13, ha invaso parte del cielo di Ariccia. Le fiamme sono divampate in prossimità dell'incrocio tra via Nettunense, via Cancelliera e via Tenutella, nel territorio del comune dei Castelli Romani. Sul posto la polizia locale, i carabinieri di Castel Gandolfo e Velletri, e i vigili del fuoco di Marino.

Gli agenti hanno predisposto la chiusura di via Nettunense, nel tratto compreso tra la rotatoria di Panorama e la rotatoria di via Cancelliera. Chiusa anche via Tenutella, altezza vicolo Sant'Antonio in Canepine. A bruciare sterpaglie, in un terreno abbandonato dove ci sono anche rifiuti e manufatti abusivi. Le fiamme hanno interessato anche alcuni terreni adiacenti, nei quali erano stoccati materiali edili.