Maxi incendio a Tor Pagnotta, bruciano rifiuti in un campo. Le fiamme coinvolgono autolavaggio e vivaio

Maxi incendio a Roma, nella zona di Tor Pagnotta, sulla via Ardeatina all'altezza del civico 620. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 15. A dare l'allarme il titolare di un autolavaggio. Una enorme nube nera si è alzata in cielo, ben visibile da diversi quartieri di Roma che, con il caldo in città, ha reso subito l'aria irrespirabile.

Stando a quanto appreso le fiamme sarebbero scoppiate in un campo dove sono presenti anche cumuli di rifiuti. Il vento e le sterpaglie in fiamme hanno alimentato così le lingue di fuoco che hanno coinvolto prima un autolavaggio e poi un vivaio.

Elicottero in volo

Sul posto i vigili del fuoco con due autobotti e il carro schiuma, la protezione civile, la polizia si Stato, la polizia locale e un elicottero regionale al lavoro per lanciare acqua sulle fiamme. Al momento non risulterebbero feriti. Per permettere i soccorsi sono state chiuse le strade.

Strade chiuse

Gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto e IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale hanno interrotto la circolazione sulla via Ardeatina, nel tratto via Millevoi e via Tor Pagnotta in entrambe le direzioni. A causa delle chiusure le linee autobus 702, 789 e 720 sono state deviate.

Gli agenti si sono così messi al lavoro nella gestione della viabilità e messa in sicurezza dell'area, agevolando il più possibile le operazioni di spegnimento. È il secondo grande incendio in città dopo quello alla Magliana di ieri, il terzo se si aggiunge quello ad Ardea dove è andata a fuoco una discarica abusiva.

Seguiranno aggiornamenti